Nog even wachten, maar terras aan het water moet De Hoogt boost geven: ‘Plek is hartstikke goed’

Chefkok Yorick keert terug naar Oud-Beijerland en laat droom uitkomen: ‘Wist meteen dat ik dit wilde doen’

Het smetteloze wit van een chef-kok zal voor hem geen heilige dresscode meer zijn. Yorick Schaeffer, nu nog chef de cuisine bij Crazy Pianos in Scheveningen, zal als gloednieuwe eigenaar van Werelds aan de Kade in Oud-Beijerland ook in tenue de ville - of wat losser - ‘op de vloer’ te vinden zijn. Gewoon omdat het contact met de gasten hem adrenaline geeft.

24 juni