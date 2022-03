Noodopvang in ’s-Gravendeel met halfjaar verlengd; Piershil in afwachting van Oekraïense vluchtelingen

De noodopvang van vluchtelingen op het terrein van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in ’s-Gravendeel eindigt op 15 december dit jaar. Op het terrein waar eerder een asielzoekerscentrum was, zouden gezinnen uit Afghanistan, Syrië en Turkije in eerste instantie tot 15 juni verblijven.

In de bestuursovereenkomst die was vastgesteld, stond een optie de tijdelijke opvang met een halfjaar te verlengen, en dat is nu gebeurd. In de achterliggende maanden is het terrein aan de Kilweg gefaseerd bevolkt met vluchtelingen. Dat afhankelijk van het aantal (sta)caravans dat beschikbaar was: van 140 bewoners in december tot 310 bewoners half februari tot het maximale aantal bewoners van 375 zo half maart.

Het COA heeft de gemeente Hoeksche Waard laten weten de locatie in ’s-Gravendeel ‘voor langere tijd voor opvang te willen gaan gebruiken’. Het college van burgemeester en wethouders wacht met een besluit daarover tot een duidelijk beeld is van de ervaringen van de omgeving en betrokkenen met de noodopvang in volledig gebruik en over langere tijd.

Opvang in Piershil

Aan de andere kant van het eiland wordt in Piershil met man en macht gewerkt om het oude Korendijkse gemeentehuis bewoonklaar te krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. ,,We hebben nog geen exacte datum wanneer de vluchtelingen hier aankomen’’, meldt een woordvoerder van de gemeente. ,,We zijn nog hartstikke druk met de voorbereidingen om het gebouw in gereedheid te brengen voor de vluchtelingen. De Veiligheidsregio coördineert en het kan best dat we morgen al meer weten.’’

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Piershil komt, is nog onduidelijk, evenals hoelang ze in de Hoeksche Waard blijven.

