Numansdorp is het feesten niet verleerd: ‘We hebben er hartstochtelijk naar uitgekeken’

Drommen mensen schuifelen zaterdag voetje voor voetje langs de talrijke kramen in het winkelhart van Numansdorp. Het is een beeld dat beklijft na twee jaar gedwongen evenementenrust door corona. In navolging van de rentree van de Ponymarkt in Puttershoek van een week eerder is de terugkeer van de Nautische Dag op de Hoeksche Waardse evenementenkalender een schot in de roos. Het dorpsfeest met regionale uitstraling, dat marktbezoek en scheepvaart combineert, blijkt na de verplichte stilte niets aan aantrekkingskracht te hebben ingeboet.