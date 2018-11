Oer-Hollandse spruit is hype in Amerika

Amerikanen hebben in de gaten dat de groene groentebolletjes uit de Nederlandse klei een stuk gezonder zijn dan een met bacon en kaas belegde burger. De Brassica-plant, waar onder meer spruitjes aan groeien, is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan enorm in opkomst, zegt spruitjesteler Jaap Bos uit Nieuw-Beijerland. ,,Ze maken er smoothies van. Het is daar echt een hype. Vooral omdat het een gezonde koolsoort is waar weinig calorieën in zitten.’’