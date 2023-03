OM: met geld van de zaak kocht G. (32) Apple Watches en computerspullen

Hoeksche­waards Landschap krijgt groot 'zwerfafval­ca­deau’ tijdens Landelijke Opschoon­dag

De Landelijke Opschoondag kreeg in de Hoeksche Waard een bijzonder tintje met de actie voor en door het 50-jarige Hoekschewaards Landschap. De jubilerende vereniging hoopte op een speciaal cadeau: de inzameling van (minimaal) 50 stuks afval per individu of groep. En die wens ging in vervulling.