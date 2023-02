Ondernemers blij met toezegging dat brug en tunnel niet tegelijk dicht gaan: ‘Maar vergeet ook de N59 niet’

Minister Harbers over werkzaamhe­den aan de Heinenoord­tun­nel: ‘Flinke slok levertraan voor regio’

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bezocht maandag de Heinenoordtunnel en ondernemersverenigingen in Barendrecht en de Hoeksche Waard voor wie de te renoveren tunnel van vitaal belang is. Ook zij gaan hier last van ervaren. Al is de minister ervan overtuigd dat Rijkswaterstaat nu al de nodige meters maakt.

