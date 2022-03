Ondernemers Hoeksche Waard kritisch op ‘politiek’: ‘Er is wat teweeggebracht, maar het gaat langzaam’

Kor reageert op alles wat in de krant staat: ‘Ik ben geen betweter met een roeptoeter’

Het Koningshuis? De misdaden van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd? De energietransitie? Kor van der Heiden vindt er wat van. En: hij houdt zijn mening ook niet binnen de muren van zijn twee-onder-een-kapwoning in Puttershoek. Nee, Kor is een vaste polemist bij de Lezersbrieven in het AD. ,,Ik ben een zelfbenoemde deskundige.’’

3 maart