Onderzoek wijst uit: personen in huis Puttershoek kwamen door noodlottig ongeval om het leven

UPDATE Twee overleden personen aangetrof­fen in woning in Putters­hoek

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee overleden personen aangetroffen in een woning aan de Oosthavenzijde in Puttershoek. Het is onduidelijk of de slachtoffers zijn omgekomen door een misdrijf of door een noodlottig ongeval.

30 maart