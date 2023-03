Onkruid hoog in de tuin? Dan komen deze wijkbeheerders poolshoogte nemen bij de huurder

Melvin en Melissa gaan vervallen oude raadhuis opknappen: ‘Een rijksmonu­ment moet je koesteren’

De voortuin is overwoekerd met onkruid, de ramen zijn gebarricadeerd met houten schotten en het verfwerk is gebladderd. Ooit was het oude raadhuis van Puttershoek ‘een plaatje om te zien’, maar de laatste jaren trad het verval in. Nu Melvin van der Wielen en Melissa Heyting het rijksmonument hebben gekocht, komt daar een einde aan.