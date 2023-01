Onrustige jaarwisseling 's-Gravendeel: ook rol van politie onderzocht

Dorpje raakt niet uitgepraat over helse jaarwisse­ling waarbij politie werd belaagd: ‘Ik vind dit schokkend’

Kraaienpoten leggen voor politieauto's, wie doet dat nou? In het dorp ‘s-Gravendeel in Hoeksche Waard is de turbulente oudejaarsnacht nog steeds het gesprek van de dag. Gewone agenten voelden zich zo in het nauw gedreven dat ze de hulp van de ME moesten inroepen. Onacceptabel, vindt de burgemeester, al klinkt er ook kritiek op het ME-optreden.

4 januari