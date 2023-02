Ooit onderging Angelique een maagverkleining, nu gaat ze naar VS voor een missverkiezing

Topmodel Sylvia Geersen (37) heeft roerige tijd achter de rug, is het nu tijd voor de man van haar dromen?

Het is bepaald niet alleen maar glitter and glamour in het leven van topmodel Sylvia Geersen (37). Na een paar relaties met foute mannen en meerdere miskramen, gaat de Rotterdamse nu op zoek naar ‘de ware’ in het televisieprogramma The Bachelorette. Zeventien mannen maakten haar het hof in Zuid-Afrika.