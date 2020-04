Oorlogsmonument ‘Moeder’ genomineerd

Museum Hoeksche Waard droeg het monument voor aan het Comité. Vrijwilliger Dini Heijden is trots op de moninatie: ‘Het verhaal achter ‘Moeder’ is intrigerend: het gaat over heldendaden van het Verzet en de risico’s die daaraan vastzaten. Vanuit een wraakactie zijn op 18 februari 1945 10 willekeurige mannen uit de gevangenis van Scheveningen gehaald en in Heinenoord geëxecuteerd.’ Heijden schreef er met vrijwilligers een herinneringsboekje over: ‘De 10 van Moeder’. ’We hebben geprobeerd nabestaanden van de 10 mannen te traceren en in veel gevallen is dat gelukt. De betrokkenen zijn inmiddels rond de 80 jaar. Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het boek, waardoor het monument nu een gezicht en een verhaal heeft’.