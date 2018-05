'Oorlogsmonument moet weg uit spel Pokémon Go'

De Man, die meerdere keren per week het monument in de Antonie van Leeuwenhoekstraat bezoekt, vreest voor beschadigingen aan het monument die spelers onbewust toebrengen. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Zo is, vermoedelijk door de spelers, het hekwerk beschadigd en werd er een fiets met een ijzeren standaard geparkeerd op het digitale monument.



,,Toen ben ik uit mijn slof geschoten. Want krassen op de tegel kunnen de QR-code beschadigen en zelfs onbruikbaar maken. Die jongeren zijn vooral geïnteresseerd in het vangen van die diertjes en tonen geen enkel respect voor het monument'', zegt hij. Volgens hem gaat het om steeds wisselende groepen van zo'n tien personen. ,,Let wel: ik gun alle jongeren hun spelletje, maar bij ons monument gaat het volledig mis. Het doel wat ze nastreven met dit spel wordt niet gehaald.''