Oorlogsveteraan mist hulphond BamBam

Er is een zoekteam van zo'n vijftien vrijwilligers op de been om BamBam te zoeken in de omgeving Numansdorp. Volgens Brenda Schoorstra, een van de vrijwilligers, is de kans klein dat de hond ver buiten Numansdorp is. ,,De man woont op een woonboot in de Veerhaven. Daar omheen staan hekken met grote sloten. Het is lastig om daar uit te breken.‘’