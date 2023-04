Opmerkelijk voorstel: ‘Boeren uitkopen? Laat ze een dierenpension beginnen’

Lorenzo (22) werd doodgesto­ken op straat door Patrick H.: messteek ging dwars door z’n hart

Waarom werd Lorenzo (22) in Rotterdam doodgestoken? Het slachtoffer kwam begin vorig jaar in de Zoutziedersstraat in Spangen om het leven door vijf messteken, waarvan eentje dwars door zijn hart ging. De gewapende verdachte Patrick H. (33) uit Hendrik-Ido-Ambacht claimt dat hij doelwit was van een beroving, maar het OM ziet daarvoor nog geen splinter bewijs.