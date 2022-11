Oppositie wil voortaan weer gratis euro’s voor mantelzorgers, ‘maar coalitie houdt hand op de knip’

Sinter­klaas maakt zijn Hoeksche entree over het Spui

We schreven het al eerder: Sinterklaas is de komende weken ook in de Hoeksche Waard ‘alomtegenwoordig’. Afgelopen zaterdag deed hij meerdere dorpskernen aan, waaronder die in Nieuw-Beijerland. In dit geval gewoon met de boot, zoals jong en oud van de goedheiligman gewend is.

14 november