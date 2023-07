Opvolger gezocht voor ‘pitbull’ Kim, die door ziekte strijd voor lokale huurders moet staken

Griekse zwerfhond óók in Nederland op straat gedumpt, dit keer met briefje: ‘Ze heet Daisy’

Dat honden in de zomervakantie worden gedumpt is niet nieuw. Maar dat een huisdier op straat wordt achtergelaten met een verklarend briefje erbij, is zeldzaam. Het overkwam de 4,5 jaar oude Daisy. En het was niet voor het eerst dat deze hond dakloos werd.