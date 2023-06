Organisatie van wandelklassieker hoopt op meer wandelaars én meer mensen

Rotterdam­se PVV’er onterecht ontslagen vanwege zijn politieke overtui­ging: ‘Ernstig verwijt­baar’

De voormalig fractiemedewerker van de Rotterdamse PVV is vorig jaar door een stichting ontslagen omdat hij had verzwegen dat hij actief was geweest voor die partij. Ten onrechte, stelt de rechtbank: hij krijgt alsnog een half jaar salaris uitbetaald.