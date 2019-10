Oud bankbiljet liggen? Verzamelaar legt 41.000 euro neer voor briefje van duizend gulden

Politie haalt vier vuurwapens van straat mede door tips van burgers

7 oktober Tips van burgers over vuurwapens hebben afgelopen weekend tot meerdere aanhoudingen geleid. Dat maakte de politie vandaag bekend. Zo werd een 20-jarige Schiedammer opgepakt, omdat hij een vuurwapen wilde verkopen. De man had munitie in huis en had het wapen onder zijn kussen verstopt.