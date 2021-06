Oud-Beijerlander (43) heeft raketwerper in huis liggen

Man bedreigt jarige terrasbe­zoe­ker met groot mes, politie lost waarschu­wings­schot bij aanhouding

10 mei Een 33-jarige Rotterdammer had zondagmiddag wel een hele bijzondere, maar vooral nare verrassing in petto voor een man die zijn verjaardag vierde op een terras in de Maasstad. Hij toverde opeens een groot mes uit zijn broekzak waarmee hij de jarige bedreigde. De politie kon de messentrekker pas aanhouden na het gebruik van pepperspray en het lossen van een waarschuwingsschot op de Watertorenweg.