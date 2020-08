Oud-raadslid opent wijnbar: ‘Ik ben altijd een wijnliefhebber geweest’

De passie voor wijn ontwikkelde Jelle Stelpstra, die werd geboren in Piershil en twee jaar geleden naar Rotterdam verhuisde, toen hij in 2018 stopte als gemeenteraadslid. ,,Daarvoor was ik altijd al een wijnliefhebber, maar ik had door mijn werk voor de gemeenteraad nooit tijd om mij er goed in te verdiepen. Die tijd had ik nu wel. Ik heb een wijnopleiding gevolgd en ben nu sommelier.”