Ouderen boos en verdrietig na schrappen taxidienst: ‘Ze zijn nu echt aan huis gekluisterd’

Autorijden is er niet meer bij voor de vader (86 jaar) en moeder (84) van Els Voogt, maar dankzij het aanvullend openbaar vervoer hadden ze nog een redelijk sociaal leven. Hadden, in verleden tijd, want de gemeentelijke service werd op 1 juli gestopt. ,,Ze keken er echt naar uit om eens in de week bij mij op de koffie te komen. Ma gebruikte de dienst om naar het centrum te gaan voor boodschapjes. Nu dat er niet meer is, zijn ze echt aan huis gekluisterd.’’