Overlastgever Strijen mag vader niet meer thuis opzoeken na doodsbedreigingen en vernielingen

DORDT EIGEN-AARDIG Zonde dat de kopjes op de Varken­markt worden ‘onthoofd’

De Varkenmarkt krijgt nieuwe keien, of liever gezegd: de oude worden afgeslepen. De Varkenmarkt is misschien wel een van de meest miskende straatjes in de historische binnenstad van Dordrecht. Een echt werkstraatje met veel bedrijfsgebouwen, dat waarschijnlijk zelden bezocht wordt door stadsgidsen die het echte Dordrecht willen laten zien. Maar die gewone Varkenmarkt is eigenlijk veel leuker dan bijvoorbeeld de poenerige Wolwevershaven. Veel fraaie bedrijfsgebouwen en een enkele toch wel fraai woonhuis.