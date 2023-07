Partij pleit voor onafhankelijk onderzoek naar PFAS in de Hoeksche Waard: ‘Waar kun je veilig zwemmen?’

Zwemmen in ellende of niet? Onderzoek naar PFAS-waar­des in Hoeksche Waard mogelijk pas na de zomer

Bij zwemplassen in de Dordtse Merwelanden en het Lammetjeswiel in Alblasserdam heerste afgelopen weekend een serene rust. Het nieuws dat er PFAS in het water zit, leek veel badgasten af te schrikken. Ondertussen plonzen kinderen uit de Hoeksche Waard mogelijk ook in water dat al jarenlang ernstig vervuild kan zijn.