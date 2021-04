Pascal klapte met zijn scooter op een hert en lag urenlang zwaargewond op de grond: ‘Echt bizar’

Daar ligt hij dan. Midden op een dijk in Numansdorp. ,,Ik probeerde te bewegen, maar dat ging niet. Ik probeerde te ademen, maar dat was heel moeilijk. Ik dacht: ik stik hier, het is gewoon klaar nu met mij.” Meters verderop ligt zijn scooter. De lampen nog aan. Het is laat, pikkedonker en er is helemaal niemand die Pascal kan helpen.