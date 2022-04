Passion-kruis trekt veel bekijks ondanks de kou

‘Verontrus­ten­de teksten’ over damherten in Provincia­le Staten

Ray de Boon is er nog altijd niet gerust op dat de damherten een toekomst hebben in de Hoeksche Waard. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat de populatie niet mag worden afgeschoten, klonken er in de oren van de voorvechter van populatiebeheer van de roedel deze week in een commissievergadering van de provincie Zuid-Holland ‘verontrustende teksten’.

28 maart