Pech voor smulpapen: sterrenkok wordt toch niet de nieuwe uitbater van Restaurant Binnenmaas

Liften gaan allebei kapot, brandweer moet Stephan naar beneden tillen: ‘Moest toch een keer naar huis’

Stephan Duijs (65), die al zijn hele leven in een rolstoel zit, dacht gewoon even een lekker kopje kofie te gaan drinken bij zijn buurvrouw, totdat door een storing de liften niet meer werkten. De Rotterdammer belandde in een waar avontuur. ,,Vier brandweermensen hebben mij in mijn rolstoel door het trappenhuis naar beneden gedragen.’’

7:33