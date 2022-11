Permanente bewoners moeten nu echt camping De Kreek verlaten

Wethouder Adriaan van der Wulp (Wonen, SGP) schrijft in een brief aan de gemeenteraad ‘handhavingsmiddelen [te] zullen moeten inzetten’ als de drie weigeren te vertrekken. ‘Uiteraard vertrouwen we erop dat het niet zover komt en houden wij zoveel als mogelijk rekening met de persoonlijke situatie van de bewoners’, schrijft hij. Van der Wulp wil de huishoudens helpen met het zoeken naar woonruimte, al valt dat gezien de huidige krapte op de woningmarkt niet mee.

Het dreigen met uitzetten is een nieuw hoofdstuk in het slepende conflict tussen de gemeente Hoeksche Waard en campingbaas Chris Ockers. De gemeente zegde in 2019 enkele huishoudens toe dat ze de rest van hun leven op De Kreek mochten blijven, maar dat was tegen het zere been van Ockers. Hij vreesde - en vreest - dat zijn camping onverkoopbaar is met ‘vaste gasten’. De campingbaas vocht de zaak uit tot aan ’s lands hoogste bestuursrechter de Raad van State en die stelde hem in maart van dit jaar in het gelijk: vier - jonge - huishoudens moeten van de camping af. Een gezin heeft inmiddels woonruimte elders, maar dat geldt niet voor de overige drie.