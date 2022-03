Piershil eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard heeft aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid doorgegeven dat ze op korte termijn in het oude gemeentehuis in Piershil Oekraïense vluchtelingen kan opvangen. De vluchtelingen zouden daar als eerste opvanglocatie en in het naastgelegen gebouw De Wurf tijdelijk kunnen worden ondergebracht.

Ook de voormalige Willem Alexanderschool aan de Jordaensdreef in Oud-Beijerland is een locatie die op (relatief) korte termijn voor vluchtelingenopvang zou kunnen worden gebruikt, maar ‘Piershil’ is vooralsnog het meest concreet. ,,De omwonenden in Piershil hebben vrijdag een brief ontvangen waarin wordt verteld dat de kans bestaat dat er op korte termijn vluchtelingen komen in het oude gemeentehuis’’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De gemeente Hoeksche Waard is ook nog druk in overleg met de Veiligheidsregio over de omvang van het aantal vluchtelingen. ,,Hoeveel vluchtelingen er komen en wanneer precies, dat weten we nu nog niet’’, vertelt de gemeentelijke woordvoerster. ,,We hebben ook nog even tijd nodig om de organisaties die nu kantoor houden in het oude gemeentehuis in Piershil iets anders aan te bieden. En het gebouw moet daarna nog voldoen aan een aantal eisen.’’

Tenten en schepen

Naast het oude gemeentehuis in Piershil en de voormalige Willem Alexanderschool in Oud-Beijerland, is de gemeente Hoeksche Waard ook bezig te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tenten en verplaatsbare units te plaatsen. De oude werf van de voormalige gemeente Korendijk en het buitenterrein van Recreatieoord Binnenmaas zijn opties die hierbij in beeld zijn. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om vluchtelingen op schepen op te vangen.

