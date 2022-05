Piet van Leenen vertrekt ‘best trots’ door voordeur na roerige laatste maanden

Nee, de ontwikkelingen in de afgelopen maanden hebben het vertrek van Piet van Leenen niet bespoedigd, zegt hij. ,,Het formele besluit van mijn afscheid was medio vorig jaar al genomen. We hadden goede kandidaten die capabel waren om de wethouderspositie in te nemen en ik wilde hen niet blokkeren. Ik wilde eigenlijk al in 2015 stoppen, in Oud-Beijerland. Maar ik heb het traject naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard volgemaakt. Toen de fusie er was, vond ik het leuk om mee te bouwen aan een nieuwe gemeente. Ik heb aan de wieg mogen staan en heb de gemeente tot een bepaalde mate van volwassenheid mogen brengen. Ik ben een pionier, dat zit in me. Maar nu is het goed zo. Met Adriaan van der Wulp staat er een prima opvolger.’’