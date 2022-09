Plots hangt heel de Hoeksche Waard vol omleidingsbordjes voor vrachtverkeer: ‘Beetje vreemd wel’

Zonder de tractor­sport was Joey nooit geboren, nu kan hij eindelijk zelf weer racen: ‘Fantas­tisch’

Zo vader, zo zoon. Toen Joey de Pijper uit Klaaswaal werd geboren, was zijn vader al een bekende tractorcoureur. Hij zette de familiehobby voort toen zijn pa drie jaar terug overleed. Zette, in verleden tijd, want door panne moest de racetractor halverwege dit seizoen afhaken. Dankzij donaties, die zelfs vanuit de VS kwamen, kan De Pijper weer meedoen in de koningsklasse van de tractorsport.

8 september