Politie arresteert automobilist met drugs op zak in spruitjesveld

Nog geen paniek bij Cadeaubon Hoeksche Waard, nu verkoop cadeau­kaart misschien moeilijker wordt

Een origineel geschenk om te geven en te krijgen. De Cadeaubon Hoeksche Waard, waarmee sinds 2020 kan worden betaald in dik 200 lokale winkels en restaurants, is een succes. Nieuwe Europese regels dreigen de bon de das om te doen, ook al denken ze in de Hoeksche Waard dat het niet zo’n vaart zal lopen.

15 september