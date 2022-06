Populair Koffiepunt 40 gaat voorlopig niet meer open

Miranda stopt als horecaon­der­ne­mer: ‘Ondernemen is overleven geworden’

Ze is hét gezicht van Werelds aan de Kade, het populaire restaurant aan de Oostkade in Oud-Beijerland. Met een verleden als leerling bij onder meer In den Rustwat en Coq d’Or en als medewerkster in POL Rotterdam en Sorbonne in Rotterdam doet horecavakvrouw Miranda Ouwerkerk nu een stap terug. Omdat ze vijftig jaar wordt, maar vooral ook door corona. ‘Ondernemen is overleven geworden.’’

19 juni