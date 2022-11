Porsche-oldtimers blijven zwartgeblakerd achter na uitslaande brand in hobbyruimte in Strijen

Acht weken thuiswer­ken vanwege renovatie aan brug? ‘Laat ze harder doorwerken, dat is een beter idee’

In Hoeksche Waard en ver daarbuiten is met ergernis gereageerd op het advies van Rijkswaterstaat om tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug thuis te werken of op vakantie te gaan. ,,Denken ze nu echt dat iedereen die luxe heeft?’’ is een veelgehoorde reactie.

18 november