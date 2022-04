Primeur voor Bram-Rozafestival: binnen is alvast de opwarmer voor zomereditie

Eigenlijk stond de ‘indoor-editie’ in het CreActief aan de Koninginneweg in Oud-Beijerland al in november van het afgelopen jaar gepland. De coronamaatregelen dwarsboomden toen het festival, dat vanwege de locatie is omgedoopt in Bram RozActief. ,,We zijn blij dat we alsnog en zonder restricties het festival kunnen houden’’, zegt Renée Ruisch namens de organisatie.