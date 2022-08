Proefeditie Cultuur om de Hoek blijkt succes in ’s-Gravendeel

Dansende en tekenende kinderen, die zich ook nog eens graag laten schminken terwijl hun mama’s, papa’s en grootouders met veel plezier toekijken. Het parkje op de hoek van de Klaprooslaan en Irisstraat in ’s-Gravendeel is deze zomervakantiedinsdag enkele uren een vrolijke verzamelplek vol (extra) activiteit.

Kim Zuidema van organisator Hoeksche Waard Actief kijkt verheugd toe. De eerste editie van Cultuur om de Hoek blijkt een schot in de roos. ,,Voor ons was dit een pilot, een proef. We wilden in navolging van Actief om de Hoek, waarbij het om sport draaide, op een kleinschalige en laagdrempelige manier cultuuractiviteiten aanbieden op een daarvoor geschikte locatie. En met een twintigtal deelnemende kinderen kunnen we heel tevreden zijn over de opkomst in vakantietijd.’’

Gwendolyn Verhulst van de in ’s-Gravendeel gevestigde dansstudio Studio Gwendolyn en Ankie de Groot van de Stichting Kunstbus zijn de ‘cultuuraanbieders’ die met veel plezier hun medewerking verlenen. Het veldje bereiken met de in het oog springende kunstbus blijkt nog de grootste uitdaging. ,,We hebben soms behoedzaam moeten manoeuvreren door de smalle aanrijroute, maar het is het waard geweest. Het is hartstikke leuk om ook in de zomervakantie kinderen plezier te kunnen bieden’’, vertelt De Groot vol enthousiasme.

Cultuurcollega Gwendolyn Verhulst past haar aanbod per leeftijdscategorie aan: jonge kinderen voelen zich met slierten dansende elfjes, oudere kinderen leven zich dansend uit op hippe beats. Kim Zuidema: ,,Dat maakt het extra geslaagd, dat kinderen van diverse leeftijden vrijblijvend zijn langsgekomen en het naar hun zin hebben gehad.’’ Een vervolg van Cultuur om de Hoek lijkt er dan ook te komen. ,,Er zijn meerdere plekken in andere dorpen in de Hoeksche Waard geschikt om deze activiteit te organiseren.’’

