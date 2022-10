Protest gepland bij kerk tijdens optreden van ‘anti-homoband’ InSalvation

Stoere mannen in kilt gaan hier helemaal los met touwtrek­ken en boomstam flippen

Je zou het misschien eerder in de Achterhoek verwachten. Daar waar bijlwerpen en carbidschieten inmiddels tot kunstvorm is verheven. Maar ook in de Hoeksche Waard geen gebrek aan stoere mannen-mannen. Kerels in kilt die voor de lol - hupsakee - een boomstam flippen voor een stevig robbertje Schotse krachtspelen.

14 oktober