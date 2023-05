Provincie geeft subsidie voor ruiter- en menroutes

Waarom velen vallen voor charme van nacompeti­tie: ‘Misschien wel mooiste tijd van het jaar’

Het reguliere seizoen in het amateurvoetbal is amper afgelopen, of de nacompetitie gaat van start. Naar het seizoenstoetje, dat door veel voetballiefhebbers in de regio smakelijk wordt verorberd, wordt vaak reikhalzend uitgekeken. Maar wat maakt die nacompetitie nou zo mooi?