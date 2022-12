Puttershoek schaatst eindelijk, en het ijs op de schaatsbaan is perfect

Waterig zonnetje en knisperen­de kou rechtvaar­digt de vraag of er weer geschaatst kan worden op natuurijs

Waterig zonnetje? Check. Knisperende kou? Dubbelcheck. Met temperaturen die de komende dagen ’s nachts niet of nauwelijks boven het vriespunt uitkomen, is duidelijk dat Koning Winter is aangekomen. Wat de vraag rechtvaardigt: kan er deze week weer geschaatst worden op natuurijs?

12 december