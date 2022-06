Raad van State keurt nieuwe woning in kom Binnenmaas goed

Arjan reed Alpe d’HuZes voor zijn overleden broer Ad, en kreeg toen zelf kanker: ‘Was er gelukkig vroeg bij’

Al bijna tien jaar is het in juni een vertrouwd tafereel op de flanken van de Alpe d’Huez: Arjan Leeuwenburgh die met zijn ‘bakfiets’ naar boven ploetert. Als eerbetoon aan zijn overleden broer Ad (46) en om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Maar dit jaar geen Alpe d’HuZes voor Leeuwenburgh, die inmiddels zelf is opgekrabbeld na te zijn getroffen door borstkanker.

