Raadslid Riene Verburgh springt in de bres voor inwoners die tegemoetkomingen dreigen mis te lopen

Opeens slaan criminelen weer toe met plofkraken: ‘Levensge­vaar­lijk, ook voor de misdadi­gers zelf’

Twee plofkraken in de Rotterdamse regio in twee nachten. Na vele maanden slaan de criminelen opeens weer toe met het opblazen van een pinautomaat en gevel van een juwelier. In Oud-Beijerland vlogen de ramen aan de overkant eruit na de zware explosie. ,,Levensgevaarlijk’’, zegt de politie over de incidenten.

16 augustus