Rapport dat rust moest brengen in Hoeksche Waard zorgt juist voor kabaal: ‘Dit had nooit zo gemogen’

,,U hebt de privacy van mensen geschonden’’ en ,,dit had helemaal niet zo gemogen van de wet.’’ Aan grote woorden geen gebrek dinsdagavond in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. Het enige punt op de agenda was het rapport van organisatieadviseur Hans Andersson, waaruit afgelopen najaar bleek dat veel ambtenaren zich onveilig voelen op hun werk.

Aptroot had gehoopt dat na de verschijning - het rapport blikt vooral terug op een chaotische periode, met als climax het opstappen van Van Hemmen - de rust terugkeerde. Immers, het onderwerp was nú bespreekbaar. Het tegenovergestelde gebeurde: het rapport zorgde voor nóg meer onrust en mogelijks zelfs een nog sterker gevoel van onveiligheid op de werkvloer.

Voor wie het niet meer helder op het netvlies heeft: afgelopen voorjaar gaf Aptroot de opdracht onderzoek te doen naar de bestuurscultuur binnen de gemeente, het was zelfs één van zijn eerste daden. De conclusies logen er niet om: het rommelde al sinds de start van de fusiegemeente binnen de gemeentelijke top, wat zijn weerslag had op de hele organisatie.

Non-actief

Het rapport was nog niet naar de drukker of Aptroot zette Silvis-de Heer op non-actief. Zij was in haar functie als gemeentesecretaris en algemeen directeur de beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en leidde de gemeentelijke organisatie. Toen het rapport verscheen, werd duidelijk waarom. Haar regenteske stijl stuitte veel ambtenaren tegen de borst en ze kon ook niet door een deur met Van Hemmen, die daarop opstapte.

Quote Het onderzoek had misschien opgedeeld moeten worden in twee delen

In aanloop naar het debat kwamen geluiden naar buiten dat het rapport van alle kanten rammelde. De fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie lieten daarom twee second opinions uitvoeren naar het onderzoek van Andersson. De onderzoekers laten in hun verslag geen spaan heel van het rapport van Andersson en vinden dat het rapport veel te veel gefocust was op het aanwijzen van een schuldige.

Dat valt volgens die partijen direct Aptroot aan te rekenen: hij gaf immers de opdracht tot het rapport. ,,Het onderzoek had misschien opgedeeld moeten worden in twee delen,’’ reageerde Aptroot, die het ook niet is ontgaan dat er veel kritiek is op het rapport. ,,Maar ik ga geen excuses aanbieden voor het rapport. De aanbevelingen (streven naar een transparantere organisatie, red.) worden breed gedeeld.’’

‘Bijzonder spijtig’

Volgens één van de second opinions heeft het rapport van Andersson mogelijk geleid tot meer onrust op de werkvloer. ,,Ik neem de gevoelens van onveiligheid serieus,’’ zei Aptroot. ,,Die zijn er ook en als dit rapport heeft bijgedragen aan nieuwe gevoelens van onveiligheid, dan vind ik dat bijzonder spijtig. Maar, zeg ik er meteen bij, het gevoel van onveiligheid is nu wel bespreekbaar en dat is winst.’’

Bijna de voltallige oppositie nam geen genoegen met die verklaring en eiste excuses van Aptroot, maar of die ook zijn gekomen, was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. Het chagrijn was in ieder geval groot. ,,Door het rapport is het beeld ontstaan dat de gemeentesecretaris de bad guy was en de opgestapte burgemeester Van Hemmen de good guy. Maar waarom hij is opgestapt, weten we nu nog steeds niet,’’ aldus Eline Rood van VoorWaards.

