Rapport pleit wethouder vrij van #MeToo-gedrag, toch is de kous daarmee niet af: ‘Onderzoek van niets’

,,Afgehandeld.’’ Zo noemt burgemeester Charlie Aptroot de zaak-Van Leenen, nu uit onderzoek blijkt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. Aanleiding voor dat onderzoek was een melding van een inmiddels oud-raadslid, die Van Leenen had beschuldigd van MeToo-gedrag. Hij zou haar onder meer ongewenste WhatsApp-berichtjes hebben gestuurd. Ze trok die melding later in, omdat ze geen vertrouwen had in de manier waarop de gemeente met de zaak omging. Desondanks liet de gemeente onderzoek doen naar Van Leenen.