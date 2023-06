Rechtszaak geschorst: verdachte van mishandeling slaat voor deur rechtbank weer iemand in elkaar

Ton L. elf jaar de cel in voor moord op moeder Mona Baartmans (79), sprake van voorbedach­te rade

Ton L. moet een gevangenisstraf van elf jaar uitzitten voor de moord op zijn Delftse moeder Mona Baartmans (79). De dader uit Oud-Beijerland kreeg in 2019 veertien jaar cel inclusief tbs opgelegd, maar ging in hoger beroep. De Hoge Raad besloot vandaag de veroordeling in stand te houden, omdat is aangetoond dat er sprake is van voorbedachte rade.