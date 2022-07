Recreatieoord Binnenmaas klaar voor topdrukte: ‘Reserveer een kaartje’

,,We krijgen veel vragen of het verstandig is een kaartje te reserveren’’, zegt Henk Akkerman van het familiepark. ,,Dat advies geven we wel. Als het te druk wordt, dan zullen we geen losse kaarten meer verkopen. We hebben een maximumcapaciteit van 3500, maar al naar gelang het aantal toezichthouders dat beschikbaar is, kan dat aantal ook naar beneden worden bijgesteld.’’

Akkerman heeft onlangs met zijn team kunnen warmdraaien voor de topdrukte die deze week wordt verwacht. ,,Drie weken geleden op zaterdag was het ook volle bak. We hebben toen mensen moeten vertellen dat het vol was. Dat is nooit leuk, maar de veiligheid van de bezoekers staat altijd voorop. We verwachten dat het de komende dagen net zo druk wordt als toen, en met dezelfde gezellige sfeer.’’

Voorseizoen

Hoe warmer hoe drukker in de zwembaden is ook op Recreatieoord Binnenmaas de stelregel. ,,En dan is het in de speeltuin automatisch wat rustiger. En omgekeerd natuurlijk. Het vult elkaar perfect aan. We mogen tot nu toe sowieso niet klagen over het voorseizoen. Pinksteren viel dan nog wel wat tegen, maar met Pasen was het heel druk.’’

Ook over de toeloop van nieuwe toezichthouders heeft Akkerman niet(s) te klagen. ,,We hebben veel nieuwe jongelui kunnen aantrekken. En ik zou het ook wel weten als ik nog 17 of 18 was. Ik zou de Jumbo links laten liggen en lekker aan een zwembad gaan staan.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.