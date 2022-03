Recreatieoord Binnenmaas krijgt donatie van dankbare anonieme bezoeker

Flexwerk­plek­ken zijn niet alleen iets voor de grote stad: ‘Een plek in het dorp scheelt file’

WeWork, Seats2meet en Het Nieuwe Kantoor. Allemaal grote bedrijven die flexwerkplekken verhuren en sterk gericht zijn op grote steden. Sander van der Pols doet het anders. Hij is ervan overtuigd dat in kleinere gemeenten eveneens behoefte is aan zogenoemde coworkingspaces. Vandaar The Hub in Oud-Beijerland.

1 maart