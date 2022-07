Rederij van Eva stevent af op technisch faillissement na verlies bekende rondvaart: ‘Ontzettend zuur’

Dijkbewo­ners horendol van truckers, boeren en kerkgan­gers: ‘Ze mogen hier niet eens komen’

Voor de bewoners van de Sluisjesdijk in Piershil is het elke ochtend afwachten of hun huis of auto nog heel zijn. Ze stellen dat vrachtwagens en ander verkeer de ‘alleen bestemmingsverkeer’-borden massaal negeren. Die borden staan er vanwege werkzaamheden.

1 juli