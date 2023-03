Reeën en paarden in paniek door militaire oefeningen: ‘Het leek wel een oorlogsgebied’

Minder mensen in de gemeente Hoeksche Waard betrapt met alcohol of drugs in hun bloed achter het stuur

In de gemeente Hoeksche Waard zijn vorig jaar minder mensen betrapt op rijden onder invloed. Dat is opvallend, want landelijk is het aantal juist toegenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de politie die de dataredactie van deze site analyseerde.