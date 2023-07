met video Fietser zwaarge­wond na botsing met terreinwa­gen, chauffeur verdacht van roekeloos rijgedrag

Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding met een Jeep op de Overschieseweg in Rotterdam-Overschie. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van gevaarlijk rijgedrag.