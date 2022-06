Regio krijgt te maken met tropische temperaturen: hier kun je verkoelende duik nemen in natuurwater

Met de tropische temperaturen van aankomende dagen is het weer tijd voor een verkoelende duik in het water. En daarvoor hoef je niet per se naar het zwembad. Want naast de buitenzwembaden zijn er in de regio tal van zwemplekken in de natuur waar het prima vertoeven is.

Wie wil zwemmen moet zich van tevoren wel goed informeren. Dat komt onder meer doordat de waterkwaliteit niet altijd overal even goed is. Vooral de aanwezigheid van blauwalg is gevaarlijk. Op Zwemwater.nl vind je de huidige stand van de waterkwaliteit van tientallen plassen, meren en andere zwemlocaties in de regio.

Zevenhuizerplas

Een duik in de Zevenhuizerplas biedt verkoeling. Wie wil zwemmen bij het strand in Nesselande moet wel goed opletten en binnen de ballenlijn blijven. De politie waarschuwt voor koud en diep water in de plas.

Kralingse Plas

Uiteraard mag de Kralingse Plas niet ontbreken in dit lijstje. Bij de plas, die tussen het Kralingse Bos en Kralingen ligt, is een zandstrand waar gezwommen kan worden. Het water is momenteel van goede kwaliteit.

Hoek van Holland strand

En natuurlijk ook onderdeel van deze lijst: het strand van Hoek van Holland. Het is een van de weinige locaties in deze lijst met zout water. Houd rekening met grote drukte op tropische dagen. Het strand is bereikbaar via de wegen N220 en de N211, maar een ritje met de metro kan tegenwoordig ook.

Plas Krimpenerhout

De Plas Krimpenerhout maakt deel uit van een groot recreatie- en natuurpark Krimpenerhout en beslaat een oppervlakte van circa 250 hectare. De plas is openbaar, heeft een strand, eetgelegenheid en parkeermogelijkheden.

Plas Wevershoek

Deze zwemlocatie ligt ook in Ridderkerk. Plas Wevershoek is gelegen aan de noordzijde van de Waal (gelegen tussen Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht). Deze gratis zwemlocatie is genoemd naar de nabij gelegen wijk Wevershoek en heeft een zandstrand.

Herkingen Badstrand

Zwemlocatie Herkingen Badstrand ligt op het eiland Goeree-Overflakkee, nabij Herkingen in de gemeente Dirksland. Het zwemstrand is 250 metro lang en 25 meter breed en staat niet onder invloed van getij. Toegang is gratis.

Rockanje Badstrand

Badplaats Rockanje heeft een fijn Noordzeestrand. Het ligt in de bocht naar de Haringvlietsluizen. De plaats Rockanje ligt in het achterland van dit strand. De beschermde duinen van Voornes Duin liggen direct tegen het strand. Ook de zee en het strand zijn beschermd als N2000-gebied Voordelta.

Brielse Meer

De zwemwaterlocatie Nautica is gelegen aan de noordoostzijde van het Brielse Meer. De locatie is gelegen op het terrein van de privé-watersportvereniging Nautica.

Let op: bij onderstaande zwemlocaties zijn waarschuwingen van kracht vanwege de zwemkwaliteit. Hier wordt het ontraden om te zwemmen en geldt een negatief zwemadvies.

Krabbeplas Oostzijde

Recreatiegebied de Krabbeplas ligt aan de rand van Vlaardingen Westwijk.. Hier is sinds eind april een waarschuwing van kracht voor blauwalgen. Alhoewel zwemmen niet verboden is, is er kans op huidirritatie en maag- en darmklachten.

Brielsebrug Zuidzijde

Bij zwemwaterlocatie Brielsebrug Zuidzijde, dat aan de zuidoostzijde van het Brielse Meer ligt, geldt een onveilige situatie. Ook hier is zwemmen niet verboden, maar blijkt uit onderzoek dat de waterbodem een sterk zuigende werking heeft.

Oostvoornse Meer

Wel verboden is het om te zwemmen in het Oostvoornse Meer, zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde. Op de locaties, die vaak door kinderen worden bezocht, geldt sinds vorige week een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt ontraden vanwege blauwalgen. Daardoor is er een grote kans op huidirritatie en maag- en darmklachten.

